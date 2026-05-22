Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» открылся в Подмосковье

Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» стартовал в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в Чехове. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Фестиваль продлится до 31 мая. В его рамках на четырех площадках театральные коллективы из шести стран мира представят свыше 20 спектаклей по Чехову и о Чехове.

В рамках специальной программы «Чехов+» представят спектакли по произведениям Михаила Булгакова. Так, 27 мая на открытой сцене можно будет увидеть спектакль «Зойкина квартира», а 29 и 31 мая — «Дни Турбиных».

