«Доходы взлетели до 134 млн рублей, а основатель ушел»: кому Ваня Усович передал свой прибыльный клуб в Москве?

Стендап-индустрия продолжает подтверждать статус не только творческой, но и высокомаржинальной бизнес-сферы. На этот раз громкие цифры сопровождаются не менее громкой кадровой перестановкой. Как стало известно Super.ru, белорусский комик Ваня Усович полностью вышел из состава учредителей основанного им стендап-клуба Still.

До 21 мая 2026 года Усович единолично владел 100% уставного капитала компании. Однако теперь единственным учредителем клуба, расположенного на Покровке в Москве, значится Александр Киселев. Причины такой передачи не раскрываются.

История финансовых показателей Still выглядит впечатляюще. Клуб, открытый Усовичем в 2023 году, два первых года работал в убыток. Но 2025-й стал для него переломным. По данным издания, выручка площадки за прошлый год взлетела до 134 млн рублей. Это в 4,6 раза больше результата 2024 года, когда клуб заработал 24 млн рублей. При этом чистая прибыль компании по итогам года составила 2,6 млн рублей.

Сам стендап-клуб продолжает свою работу. На его сцене по-прежнему выступают как именитые комики, так и новички, желающие заявить о себе.

