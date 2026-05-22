Собака в кровати — мило, но не всегда безопасно: четыре причины не спать с питомцем

Многие хозяева спокойно пускают кошку или собаку в постель: питомец ведь почти член семьи. Но ветеринар Том Мейсон предупреждает, что такая привычка не всегда безобидна, пишет The Mirror. По его словам, постоянный сон в одной кровати может создавать риски и для человека, и для самого животного.

Первая проблема — паразиты и инфекции. Собаки и кошки могут переносить блох, клещей и вшей, а кровать дает этим «пассажирам» прямой доступ к человеку. Есть и внутренние паразиты, например, круглые черви Toxocara canis: их микроскопические яйца могут попасть на постельное белье и при плохой гигиене вызвать заражение.

Вторая проблема — плохой сон. Животное ворочается, меняет позу, встает, ложится обратно — и незаметно сбивает человеку фазы сна. Но страдает не только хозяин: человек тоже может мешать питомцу, а кошкам и собакам нужен качественный непрерывный отдых.

Третий риск — случайные травмы. Ночью маленькое животное можно задеть, придавить или столкнуть с высокой кровати. А еще постоянная физическая близость иногда усиливает тревожность разлуки, когда днем хозяина рядом нет.

Четвертый момент — размытые границы, особенно у собак. Если питомец постоянно спит в самом личном пространстве хозяина, это может путать его представление о правилах и со временем влиять на поведение.

Компромисс простой: поставить удобную лежанку в той же комнате. Так животное остается рядом, но без лишних рисков для здоровья, сна и дисциплины.