Россияне перешли на режим экономии: как долго продлится сберегательная модель

Расходы россиян на продукты питания выросли на 1,4%, тогда как траты на одежду упали на 15,9%, на обслуживание автомобилей — на 6,4%, а на телекоммуникационные услуги — на 5,3%. По данным «СберИндекса», население перешло в режим жесткой экономии на большинстве непродовольственных категорий, чтобы сохранить привычный уровень потребления продуктов. Экономист Инна Литвиненко в интервью интернет-изданию «Подмосковью сегодня» рассказала, как долго продлится сберегательная модель и как изменится продуктовая корзина рядового россиянина.

Экономят на услугах

Инна Литвиненко пояснила, что тренд на экономию охватывает все большее число россиян. Если раньше это касалось только людей с низкими доходами, то теперь — уже и среднего, и даже высокого сегмента.

«Все большую часть в доходе граждан начинают занимать продукты питания и услуги. Экономят в первую очередь на услугах. Люди реже прибегают к бытовым услугам, косметологии, обслуживанию автомобилей. Кто-то полностью отказывается, кто-то сокращает частоту — например, вместо двух-трех раз в месяц посещает студию красоты один раз», — рассказала экономист.

Это, по ее словам, бьет по малому и среднему бизнесу.

«Сберегательный тренд перейдет во второе полугодие и захватит еще больше россиян. К концу года он начнет отражаться и на продовольственном секторе — люди начнут избирательно формировать продуктовую корзину», — предупредила Литвиненко.

Что исчезнет из продуктовой корзины

Экономист спрогнозировала, что базовый набор (хлеб, молоко, масло, сезонные овощи и фрукты) останется. А вот деликатесы уйдут.

Фото: [ istockphoto.com/Minerva Studio ]

«К новому году вряд ли можно будет ожидать спроса на икру, дорогую мясную нарезку, импортные сыры, оливковое масло определенных брендов. Производителям будет невыгодно их поставлять. То же касается алкоголя», — отметила Литвиненко.

Бизнес: закрытия, сокращения и поглощения

В первом полугодии 2026 года, по словам Литвиненко, закрылись около 193 тысяч малых предприятий. Те, кто выжил, будут стараться удержаться на плаву за счет сокращения персонала, перехода на четырехдневную рабочую неделю или посменный график.

«Обычным гражданам нужно быть готовыми к тому, что работодатель может предложить уйти за свой счет или искать новую работу», — предупредила экономист.

Некоторые предприятия не смогут конкурировать и будут поглощены крупным бизнесом. В первую очередь это коснется сфер с низкой маржинальностью — например, химчисток. Их бизнес дает маржу около 20%, и в нынешних условиях люди будут реже пользоваться такими услугами, пояснила Литвиненко.

Фото: [ istockphoto.com/Pressmaster ]

Заморозки вкладов не будет

Экономист успокоила граждан: слухи о заморозке вкладов не соответствуют действительности.

«На депозитных счетах населения накопилось 57–67 трлн рублей. Заморозки не будет. Но обсуждаются инструменты, которые позволят использовать эти средства для кредитования экономики — например, облигации», — рассказала Литвиненко.

Она уточнила, что деньги в первую очередь направят в производственную сферу — для закупки нового оборудования, внедрения технологий и сохранения персонала.

На фоне слухов россияне все активнее забирают деньги со вкладов: в марте 2026 года срочные депозиты сократились на 288 млрд рублей, в апреле отток достиг уже 600 млрд, а накопленная наличность на руках превысила 17 трлн рублей. Часть средств уходит в крупные покупки — недвижимость, автомобили, ремонт, а часть перетекает в облигации (рост на 57% за год), паевые инвестиционные фонды и металлические счета — то есть в те инструменты, которые могут хоть как-то обогнать инфляцию.