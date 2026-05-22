Стоунхендж раскрывает тайну: камни могли перемещать в формате древней гонки

Тайна Стоунхенджа получила неожиданное объяснение: огромные камни могли доставлять к нынешнему месту памятника не только ради ритуала, но и как часть древнего соревнования, пишет Daily Mail. Куратор объекта Уин Скатт считает, что в перевозке тридцатитонных валунов мог быть элемент вызова, командной борьбы и даже своего рода неолитического спорта.

Стоунхендж на равнине Солсбери состоит из массивных мегалитов высотой до семи метров. Камни, как установили ученые, происходят из местечка Вест-Вудс на краю Марлборо-Даунс — примерно в 24–32 км от памятника.

Прямых доказательств именно «гонки» нет, но археологи считают идею правдоподобной.

«Люди любят соревноваться, а перевозка десятков камней весом до десятков тонн явно требовала не только веры и доброй воли, но и мощной мотивации», — отмечает археолог Люк Уинтер.

По одной версии, камни могли класть на бревна и тянуть веревками. Для перемещения самых тяжелых глыб, по расчетам, могли требоваться сотни человек.

Интерес подогревает и новая реконструкция неолитического зала рядом со Стоунхенджем. Там, возможно, собирались путешественники и строители: ели, пили, танцевали и обсуждали великий проект. Если так, Стоунхендж был не только священным местом, но и центром огромного человеческого события — с трудом, праздником и, возможно, азартом древнего состязания.