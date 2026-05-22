В Истре в 2027 году достроят учебный корпус к школе села Новопетровское

В селе Новопетровское Истры построят учебный корпус к школе на 300 мест. Завершить работы планируется в 2027 году, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Трехэтажная пристройка возводится в рамках госпрограммы Подмосковья. Ее площадь составит более 6,6 тыс. кв. м.

В корпусе будут учиться ребята средней и старшей школы, младшеклассники смогут перейти в него с помощью закрытого перехода. Здесь обустроят учебные классы, спортзал, актовый зал, кабинеты медиков и психологов.

Старое здание школы в Новопетровском рассчитано на 350 мест, но в нем учатся более 500 детей. С вводом нового корпуса будет решена проблема второй смены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в регионе построят и отремонтируют более 50 школ.