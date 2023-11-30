Коллекцию упаковок сладостей времен Российской Империи и СССР представят в Сергиевом Посаде

В музее брендов, истории и дизайна упаковки в Сергиево-Посадском городском округе уже завтра представят новую выставку «Упакованная сказка». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства культуры и туризма.

Отмечается, что в рамках экспозиции посетителям представят коллекции упаковок для кондитерских изделий XIX–XX веков, производившихся в Российской Империи и в СССР. В основу из оформления легли фрагменты из русских сказок, а также изображения географических карт стран мира, редких животных и птиц и памятников архитектуры.

Известно, что организатором выставки является журнал «Тара и упаковка» совместно с Музеем брендов, истории и дизайна упаковки, а также при поддержке Национальной конфедерации упаковщиков. Все желающие смогут посетить данную экспозицию до конца января.

Возрастное ограничение 6+