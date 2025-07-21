Колобков рассказал о ставших более изощренными санкциях против российского спорта

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков высказался об участии российских спортсменов в торжественной церемонии открытия летней Универсиады-2025 в Германии.

Российские атлеты на параде открытия были в полностью белой форме.

«За ребят я порадовался, но полностью белая форма… Сложилось впечатление, что ограничения становятся все более изощренными — санкции не ослабляются, а только совершенствуются», — написал Колобков в своем телеграм-канале.

Также он посетовал на то, что в соревнованиях принимают участие лишь 48 спортсменов, тогда как обычно от России на Универсиадах выступали около 400 атлетов.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал вернуть исторические имя «Редскинс» («краснокожие») команде по американскому футболу «Вашингтон Коммандерс».