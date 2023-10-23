Коломенская пастила войдет в сувенирную линейку музея-заповедника «Кижи»

Пастильные наборы коломенской пастилы войдут в сувенирную линейку музея-заповедника «Кижи», расположенного в республике Карелия. Об этом рассказали в региональном Министерстве культуры и туризма.

Отмечается, что в музейные наборы вошел особый вид коломенской пастилы — смоква, который изготовлен по старинным рецептам из традиционных коломенских сортов яблок. В отличие от рыхлой пастилы, яблочное пюре здесь не взбито, а уварено с медом, с добавлением ягод. Сушится смоква большими пластами в вольном печном духе.

Коробки для пастилы выполнены в традициях исторического картонажа по лекалам XIX века, их украшает архитектурный ансамбль Кижского погоста — один из трех первых объектов ЮНЕСКО в России. Сердце Кижского погоста — двадцатидвухглавая церковь Преображения Господня, которую по праву можно считать самым большим, сложным и гармоничным архитектурным объектом деревянного зодчества на планете.

«Коломенская пастила очень созвучна кижскому отношению к жизни и истории. Это полностью натуральный продукт, созданный по достоверно восстановленным традиционным рецептам с пристальным вниманием к деталям и искренней любовью к своему делу», — отметила директор музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова.

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