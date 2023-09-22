Коломенская школа олимпийского резерва «Комета» получит субсидии

Субсидии будут назначены спортивным школам и школам олимпийского резерва, воспитанники которых продемонстрировали высокие результаты в прошлом году.

Одной из таких станет коломенская спортивная школа олимпийского резерва по конькобежному спорту «Комета».

О возможности получения субсидий сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Глава региона подчеркнул, что это одна из мотиваций для развития любительского и профессионального спорта. Помимо этого, в области продолжают модернизировать объекты спортивной инфраструктуры, чтобы с юных лет воспитывать будущих чемпионов. Субсидии же направляют на прибавку для руководителей и тренеров.

В Московской области рейтинг спортшкол формируется с 2017 года, исходя из ряда показателей. Как рассказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев, «Комета» по праву занимает лидирующие позиции этого списка, поскольку она воспитала не одного чемпиона, в том числе и серебряного призера XXIV Олимпийских зимних игр Даниила Алдошкина.