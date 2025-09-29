Коломенские конькобежцы добились впечатляющих успехов на «Кубке Коломенского кремля»

Спортсмены из Коломны продемонстрировали выдающиеся результаты на Всероссийских соревнованиях «Кубок Коломенского кремля», завоевав в общей сложности 14 медалей. В их активе 6 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые награды.

«Бежалось классно. В Коломне родной лед, комфортная обстановка, по качеству льда никаких замечаний нет. Спасибо зрителям, которые пришли и поддержали с трибун», - рассказал заслуженный мастер спорта, чемпион мира, многократный призер чемпионатов мира, призер Кубка мира коломенец Руслан Мурашов, завоевавший на «Кубке Коломенского Кремля» две серебряные медали - на дистанциях 500 и 1000 метров.

Виктория Морозова, представляющая Коломну, трижды отметилась на пьедестале почета «Кубка Коломенского кремля». Она показала наилучший результат на дистанциях 1000 и 1500 метров, а также заняла второе место на 500-метровой дистанции. Еще одна коломенская конькобежка, Ксения Сиразева, одержала победу на дистанциях 500 и 1000 метров, а также завоевала «серебро» на 1500 метрах.

Среди мужчин медали также не остались незамеченными: Яков Федяев стал первым на дистанциях 500 и 1000 метров, Егор Галкин завоевал серебро на 500 метрах, Анастасия Семенова – серебро на 3000 метрах, Ефим Бабийчук – бронзу на 1000 метрах, Вера Оленева – бронзу на 3000 метрах.

Как сообщалось ранее, Всероссийские соревнования «Кубок Коломенского кремля» состоялись 26 и 27 сентября на базе конькобежного центра «Коломна». В этих соревнованиях приняли участие более 200 атлетов из 25 регионов Российской Федерации, а также 25 конькобежцев из Республики Беларусь, сражавшихся за призовые места.