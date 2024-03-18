Коломенский калач вошел в Топ-8 видов выпечки, которую стоит попробовать в России

Коломенский калач был признан одним из видов выпечки, которую обязательно нужно попробовать в разных регионах России. Вкусный рейтинг был составлен экспертами сервиса tutu по итогам путешествий по стране.

Калач из Коломны является одним из наиболее известных видов калачей. В музее «Калачная» в подмосковном городе он готовится по рецепту XIV века. Такой калач не заплесневеет с течением времени, но может зачерстветь. Тесто для такого калача мнут и трут, что могло стать причиной появления такого известного выражения, как «тертый калач».

В рейтинг самых популярных видов российской выпечки также вошли ботлихский пирог из Дагестана, коман мелна из Республики Марий Эл, булочки «груди молодушки» из Мордовии, калинник из Рязанской области, пряники под названием «козули» из Архангельской области, эчпочмак из Татарстана, пирожки «калитки» из Карелии.