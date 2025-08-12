Коломна отметила победу ветеранов спецоперации на турнире «Кубок Коломенского кремля»

В конькобежном центре «Коломна» состоялось масштабное всероссийское состязание «Кубок Коломенского кремля», посвященное пауэрлифтингу, военному жиму, армрестлингу и еще двадцати дисциплинам, требующим силы и выносливости.

Мероприятие объединило сильнейших атлетов из разных уголков России и зарубежных стран.

Впервые за историю проведения турнира на отдельных дистанциях выступила команда Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. В ее состав вошли два представителя Коломны – Игорь Подустов и Сергей Чернов.

«Опыт участия в таком престижном соревновании и общение с коллегами-спортсменами оставили самые приятные впечатления», – поделился впечатлениями ветеран спецоперации, подполковник Сергей Чернов.

Оба коломенских спортсмена одержали победу, завоевав золотые медали в своих весовых категориях в дисциплине «жим лежа для лиц с ограниченными возможностями».

«Важной задачей, которую постоянно акцентирует президент Владимир Владимирович Путин, является создание условий для того, чтобы бойцы, вернувшиеся с боевых заданий, могли реализовать себя в мирной жизни, в том числе в спорте, и проявлять активность. Мы делаем все возможное, чтобы содействовать этому и работать в этом направлении», – отметил руководитель коломенского филиала Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев.

Региональная Ассоциация ветеранов специальной военной операции была учреждена в текущем году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Для вступления в организацию можно обратиться через фонд «Защитники Отечества», расположенный в МФЦ городского округа Коломна по адресу: ул. Уманская, д. 20, к. 14.