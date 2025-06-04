Коломна погрузилась в прошлое: город стал съемочной площадкой фильма

На три дня Коломна перенеслась в атмосферу конца 1970-х годов.

Исторический облик города вновь стал фоном для киносъемок: улицы Левшина, Гражданская и Комсомольская превратились в съемочную площадку для нового сериала, временно обозначенного как «Айда». Город буквально ожил, воссоздавая детализированную картину эпохи Советского Союза конца 70-х.

В главных ролях задействованы известные актеры российского кинематографа: Владимир Вдовиченков, Алексей Онежен, Даниил Воробьев и Екатерина Климова. Этот проект имеет все шансы стать заметным событием для поклонников жанра криминальной драмы.

В центре сюжета фильма – судьба молодого парня Гриши. Выросший в обеспеченной семье, он неожиданно оказывается вовлечен в жестокий мир казанского криминала, где формируются первые организованные группировки. Герою предстоит адаптироваться к новой, опасной реальности и выживать среди молодежи, втянутой в преступный мир.

Остается только ждать, удастся ли команде авторов передать дух той эпохи и создать захватывающий сюжет, способный привлечь широкую аудиторию.