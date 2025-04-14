Коломна стала центром притяжения русской культуры: Фестиваль массовых танцев на льду покорил сердца зрителей

В Конькобежном центре города Коломна состоялся яркий фестиваль массовых танцев на льду под названием «Русская душа».

Открыло мероприятие завораживающее представление театра на льду «Конек Горбунок» с номером «Матушка Земля», которое определило атмосферу спортивного праздника и оставило у публики массу положительных эмоций.

Более 600 увлеченных участников из разных уголков России, включая такие города, как Рязань, Петрозаводск, Санкт-Петербург и Москва, а также представители Подмосковья (Ступино, Видное, Красногорск, Подольск), приняли участие в фестивале. Зрители с восторгом наблюдали за выступлениями разнообразных творческих коллективов, среди которых выделялись известные группы, такие как театр-студия танца на льду «Алекс», спортивный балет на льду «Art&Ice», театр на льду «Конек Горбунок», спортивный балет на льду «Болеро» и другие.

Ведущая программы, Елена Крутя, заявила, что основная задача фестиваля – показать, насколько доступно фигурное катание для широкой аудитории. Она выразила восхищение разнообразием танцевальных номеров на льду, которые раскрывают талантливых исполнителей и отражают многообразие культур нашей страны. По мнению Елены Крутя, танцы на льду – это захватывающее массовое шоу.

Организаторы уверены, что танцы на льду – это не просто вид спорта, а искусство, способное передавать глубокий смысл посредством слаженной работы всей команды.

Елена Крутя также подчеркнула, что синхронность и взаимодействие большого количества участников делают каждое выступление поистине впечатляющим и незабываемым.