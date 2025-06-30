Коломна станет стартовой площадкой для нового спортивного проекта «Звездное лето в Подмосковье»

В регионе начнется масштабный губернаторский проект «Звездное лето в Подмосковье», который обещает стать ярким событием для жителей и гостей.

В рамках инициативы запланированы бесплатные тренировки и обучающие занятия на пляжах, где мастерство передадут именитые спортсмены, обладатели олимпийских медалей и известные артисты, включая участников популярного телепроекта «Титаны». Коломна станет первым городом, принимающим старт этого грандиозного мероприятия.

«Ключевая особенность этого сезона – запуск нашего нового проекта «Звездное лето в Подмосковье». Это уникальная возможность посетить занятия и получить навыки в пляжном волейболе и футболе, фитнес-аэробике, йоге и других направлениях под руководством известных спортсменов и артистов», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Уже в следующее воскресенье, 6 июля, жителей и гостей города ждет насыщенная программа на пляже реки Коломенки. В программе: энергичная разминка, мастер-классы, спортивные состязания, интерактивные развлечения для всей семьи, водная битва, захватывающий волейбольный матч и розыгрыш ценных призов.

Все желающие смогут совершенно бесплатно принять участие и пообщаться с популярными знаменитостями. Цель проекта – популяризация здорового образа жизни и внедрение современных спортивных тенденций в культурную среду регионов.

Мероприятие пройдет на обновленной территории пляжа реки Коломенки. Старт запланирован на 11:30.

Возрастное ограничение: 6+