Колосков дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак»

Он отметил, что обе команды в последнее время играют неровно: могут показать хороший футбол, а могут провалиться. В 20-м туре «Зенит» уступил «Оренбургу» (1:2), ведя в счете после первого тайма. «Спартак» одолел «Акрон» (4:3), при этом красно-белые, ведя два мяча, позволили сопернику сравнять счет.

«Мне кажется, что «Спартак» провел последнюю игру достаточно уверенно в атаке, хотя в обороне, конечно, остается много проблем. С «Зенитом» вообще не очень понятно, что происходит», — сказал Колосков.

Почетный президент РФС предположил, что сенсации не случится, и матч завершится вничью. На подобный исход указывает и статистика последних очных игр соперников. С начала 2024 года команды семь раз встретились в официальных матчах, и четыре встречи завершились вничью. «Спартак» победил однажды, а «Зенит» выиграл два матча. В игре первого круга была зафиксирована ничья со счетом 2:2.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре «Спартака» при новом главном тренере Хуане Карлосе Карседо.