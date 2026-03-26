Колосков посоветовал Карпину никогда не возвращаться к клубной работе

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «РБ Спорт» заявил , что главному тренеру сборной России Валерию Карпину не стоит возвращаться к клубной работе, даже когда истечет срок его контракта с национальной командой.

Соглашение Карпина с РФС действует еще два года. В интервью Нобелю Арустамяну тренер признался, что совмещение постов в сборной и «Динамо» было ошибкой. Ранее Карпин одновременно работал в «Ростове» и в сборной России.

«Не надо уже возвращаться к клубной работе. Намаялся уже. Я не могу за него говорить: он опытный, взрослый человек, прошедший огонь, воду и медные трубы — сам должен решать. Но исходя из своего житейского опыта, я бы посоветовал ему никуда не дергаться и работать со сборной, пока это позволительно», — сказал Колосков.

Опытный функционер отметил, что за последние годы Карпин поистрепал себе нервы, учитывая проблемы с финансами и логистикой в «Ростове», сталкиваясь с неприятием его методов работы в «Динамо».

Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. В настоящее время национальная команда из-за отстранения проводит только товарищеские матчи. 27 марта в Краснодаре сборная России сыграет с командой Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге — с Мали.