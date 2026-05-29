Колосков усомнился в необходимости товарищеских матчей сборной по окончании сезона

Колосков отметил, что поражение российской команды закономерно: Египет готовится к чемпионату мира, видно, что команда готовится выйти на пик формы, россияне же после завершения сезона находятся не в лучшем физическом и психологическом состоянии.

«Нужно, конечно, специалистам, тренерам, игрокам, руководителям разбираться, нужны ли такие матчи после такого напряженного сезона. Видно, что ребята хотят играть, но у них нет сил, по лицам видно — он рванул на 20 минут, задыхается, не может дальше. Но можно поблагодарить ребят за самоотдачу, конечно, что после такого труднейшего сезона все старались держать какую-то марку сборной команды», — сказал Колосков.

В России заключительный матч сезона прошел 24 мая, когда в суперфинале Кубка России сыграли «Спартак» и «Краснодар» (1:1, 4:3 — пенальти). Чемпионат же завершился неделей раньше. На нынешнем сборе национальной команды запланировано три матча. После игры с Египтом сборной предстоят встречи с Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев упрекнул игроков сборной в отсутствии мотивации.