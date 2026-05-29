Губерниев раскритиковал сборную России по футболу

Известный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал игру сборной России по футболу в товарищеском матче с Египтом и потребовал изменить подход к комплектованию команды.

В Каире российская команда уступила участникам будущего чемпионата мира со счетом 0:1. Единственный мяч на 65-й минуте забил Мостафа Зико.

«Ой, сыны Карпина Египту проиграли 0:1. Я правильно понимаю, что мотивации ноль, играли так себе и ваще? Если да, то надо собирать молодежь и играть тем, кому интересно играть за сборную…Или я не прав?» — написал комментатор в соцсетях.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что игру команды не стоит оценивать только по результату. Он считает, что его подопечные выглядели не хуже, чем египтяне.

В рамках этого сбора национальная команда проведет еще два матча — против Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).