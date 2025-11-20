Колосков возразил Путину в вопросе о качестве судейства в российском футболе

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с «Чемпионатом» отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о качестве судейства в российском футболе.

Накануне глава государства отметил, что многие болельщики постоянно обращают внимание на качество судейства. Путин подчеркнул, что ошибки судей обманывают болельщиков, да и футболистам приятнее побеждать в честной борьбе.

Колосков признал, что действительно существуют разногласия в трактовке идентичных эпизодов.

«Однако никудышного судейства не вижу, а я смотрю все матчи РПЛ. Нет единого понимания оценки одного и того же эпизода. Сегодня это главная проблема, а остальное на уровне. Во всяком случае судейство не тормозит развитие российского футбола», — сказал почетный президент РФС.

Ранее стало известно, что дерби «Спартак» — ЦСКА в 16-м туре РПЛ рассудит арбитр Сергей Карасев.