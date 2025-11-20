Колосков возразил Путину в вопросе о качестве судейства в российском футболе
Вячеслав Колосков: «Судейство не тормозит развитие российского футбола»
Фото: [РФС]
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с «Чемпионатом» отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о качестве судейства в российском футболе.
Накануне глава государства отметил, что многие болельщики постоянно обращают внимание на качество судейства. Путин подчеркнул, что ошибки судей обманывают болельщиков, да и футболистам приятнее побеждать в честной борьбе.
Колосков признал, что действительно существуют разногласия в трактовке идентичных эпизодов.
«Однако никудышного судейства не вижу, а я смотрю все матчи РПЛ. Нет единого понимания оценки одного и того же эпизода. Сегодня это главная проблема, а остальное на уровне. Во всяком случае судейство не тормозит развитие российского футбола», — сказал почетный президент РФС.
Ранее стало известно, что дерби «Спартак» — ЦСКА в 16-м туре РПЛ рассудит арбитр Сергей Карасев.