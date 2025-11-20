Стал известен состав судейской бригады на дерби «Спартак» — ЦСКА

Главным арбитром на московское дерби «Спартак» — ЦСКА назначен Сергей Карасев, на бровках ему будут помогать Алексей Лунев и Рустам Мухтаров. За ВАР будут отвечать Кирилл Левников с ассистентом Василием Казарцевым.

Еще один матч команд из группы лидеров, «Локомотив» — «Краснодар», будет обслуживать Егор Егоров с помощниками Максимом Гаврилиным и Денисом Петровым, на ВАР — Василий Казарцев и Антон Фролов.

16-й тур РПЛ стартует в пятницу, 21 ноября. По итогам первого круга в чемпионате лидируют «Краснодар» и ЦСКА, набравшие по 33 очка. Третью строчку делят «Зенит» и «Локомотив» (по 30), далее идут «Балтика» (28) и «Спартак» (25).

Портал «Подмосковье сегодня» назвал лучших игроков «Балтики», которая сенсационно оказалась в группе лидеров РПЛ.