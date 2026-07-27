«Семь лет в браке, а свадьбу сыграли на льдине»: что известно о торжестве Кати Гордон?

Звездный юрист Катя Гордон устроила свадьбу, которая точно запомнится всем гостям и подписчикам, пишет The Voice. Пара, состоящая в браке уже семь лет, решила наконец отпраздновать это событие, но выбрала для церемонии необычное место.

Фото: [ соцсети ]

Вместо привычного ресторана или загородного особняка 45-летняя Гордон и ее муж, бизнесмен Виктор Хархалис, отправились в экспедицию к Северному полюсу на атомном ледоколе.

Церемония прошла прямо на льдине в компании капитана судна и участников Клуба полярных путешествий. Несмотря на суровые погодные условия, Катя выглядела по-настоящему празднично: она надела кружевное платье молочного оттенка, которое идеально контрастировало с белоснежными льдами. Виктор выбрал классический образ — белую рубашку и темные брюки.

На опубликованном снимке звездная пара позирует вместе с капитаном ледокола, а в кадре чувствуется атмосфера торжества и единения с природой.

«Мы женаты семь лет, но только сейчас нашли время и силы отпраздновать это по-настоящему. Северный полюс — это символ нашей любви: холодный снаружи, но теплый внутри», — подписала фото Гордон.

Поклонники уже оценили нестандартный подход и поздравили пару, отметив, что такая свадьба — это не просто праздник, а настоящее приключение, достойное самой романтичной истории.

Ранее Катя Гордон ответила на обвинения Иды Галич в токсичности.