Колумбийский футболист «Ливерпуля» после забитого гола попросил похитителей освободить своего отца
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Колумбийский нападающий «Ливерпуля» Луис Диас на пятой компенсированной минуте забил гол, который принес его команде ничью в матче АПЛ с «Лутоном». После этого он обратился к похитителям с просьбой отпустить своего отца.
Нападающий поднял футболку, под которой была майка с надписью «Освободите моего отца».
Родителей Луиса Диаса похитили 29 октября в Колумбии на автозаправке. Позже полиция смогла вызволить мать футболиста. Акцию совершили повстанцы из Армии национального освобождения. Накануне боевики пообещали отпустить «родственника великого спортсмена, которого любят все колумбийцы».
26-летний Луис Диас перешел в «Ливерпуль» в январе 2022 года. Английский клуб заплатил португальскому «Порто», которому принадлежал футболист, 47 млн евро.