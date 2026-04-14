В Подмосковье за неделю на торги выставили более 130 новых объектов

В Подмосковье за период с 6 по 10 апреля на торги был выставлен 131 новый объект. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

«Среди них: 59 земельных участков в аренду, 61 земельный участок на продажу, 4 нежилых помещения в аренду и 5 нежилых помещений на продажу, 1 объект под водопользование и 1 здание с земельным участком на продажу», - отметили в ведомстве.

К примеру, в Дмитрове можно купить участок земли площадью 7,4 сотки под строительство частного дома. Он расположен в селе Подъячево. Стартовая цена – 682,9 тыс руб.

В Ступино предлагается арендовать земельный участок под размещение объектов дорожного сервиса. Площадь участка составляет 365,3 сотки. Он расположен в деревне Карпово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству общественных пространств в регионе.