Адвокат Лерчек рассказал о состоянии блогера на фоне приговора экс-супругу

Константин Третьяков, адвокат блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), рассказал о ее состоянии, сообщает Super.ru. Валерия борется с раком желудка четвертой стадии.

Несмотря на тяжелый диагноз, она проявляет стойкость и оптимизм, отмечает юрист.

«Ситуация очень тяжелая. Проходит лечение. Хоть немного ей стало получше — но все это очень условно. Сами понимаете, четвертая стадия онкологии — это очень серьезное заболевание. Валерия сама по себе большой оптимист. Она — вечный двигатель», — сказал адвокат.

Третьяков также работает над делом бывшего мужа блогера — Артема Чекалина. Гагаринский суд Москвы 13 апреля признал его виновным в незаконном переводе денежных средств и приговорил к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194 млн рублей.

После того, как Лерчек сообщила о своем заболевании, дела супругов начали рассматривать отдельно. Это позволило блогеру сосредоточится на лечении. Валерия продолжает курс терапии, ее поддерживают родные и близкие.

Ранее юрист Юрий Капштык в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал, какая судьба ждет детей Лерчек и Артема Чекалина.