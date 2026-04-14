Истощенные ежи в Истре: дачникам дали советы, которые помогут сохранить зверькам жизнь

В подмосковном поселке Снегири округа Истра местные жители заметили необычного гостя. Еж, только что вышедший из спячки, неторопливо приблизился к человеческому жилью. Фотографию зверька мгновенно распространили городские паблики, и она вызвала бурное обсуждение: животное выглядело заметно исхудавшим. REGIONS узнал у эксперта, нужна ли животному помощь, и что делать при такой неожиданной встрече.

Биолог Анастасия Кускова объяснила в беседе с редакцией, что такая картина весной — не редкость, а скорее закономерность. После долгой зимней спячки ежи теряют до половины своего веса. Главная задача проснувшегося зверька — срочно восстановить жировую прослойку. Именно поэтому колючие создания теряют природную осторожность и смело идут к источникам пищи, включая дачные участки и придомовые территории.

Однако специалист предупреждает: вмешиваться в дела дикого животного без острой необходимости не стоит.

«Если еж просто идет по своим делам, ему лучше не мешать. Не надо трогать зверька, брать его на руки и тем более уносить домой. Ежи остаются дикими животными, даже если кажутся спокойными. Кроме того, они могут переносить болезни и паразитов», — напоминает специалист.

В данный момент, по словам биолога, их главная цель — как можно быстрее потолстеть после зимовки, а не контактировать с человеком.

Но это не значит, что помочь нельзя. Помощь должна быть бесконтактной и грамотной. Рядом с местом, где замечен еж, можно поставить неглубокую миску с чистой водой. Из еды подойдет влажный корм для кошек (не самый дешевый, без ярких красителей) или кусочек отварной курицы без соли и специй. Это позволит животному быстро набрать необходимую массу без риска для пищеварения.

А вот традиционные «детские» угощения вроде хлеба и сладостей находятся под строгим запретом. Ежам нельзя давать еду с человеческого стола, жареное, острое и копченое. Многие также при виде ежей пытаются напоить их молоком, однако это классическая ошибка любителей природы. Показателен случай, описанный в книге британского писателя Джеральда Даррелла — «Моя семья и другие звери», где ежи не выжили, когда сестра главного героя напоила их молоком. И это не выдумка автора произведения. По словам биолога, от этого напитка у ежей происходит сильное расстройство желудка и не редки летальные исходы.

Отдельный алгоритм действий предусмотрен для экстренных случаев. По словам эксперта, если зверек лежит без движения, имеет явные раны или выглядит критически истощенным (кожа висит складками, бока впалые), не стоит пытаться выходить его самостоятельно. Лучшее решение — обратиться в специализированный центр реабилитации диких животных или в ветеринарную клинику, где согласны принять такого пациента. Там ежу окажут профессиональную помощь и вернут в естественную среду обитания уже окрепшим.

Ранее сообщалось, что ветеринар из Пушкино рассказала о трех жутких фактах пробуждения ежей после спячки.