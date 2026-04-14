Лебеди улетят навсегда: почему уникальное озеро в Ульяновске хотят закатать в бетон

Противостояние застройки и экологии

В Ульяновске возобновилось обсуждение будущего озера в Засвияжье, спровоцированное недавними слухами о гибели лебедя-шипуна. Хотя экспертиза показала, что птица скончалась от естественных причин, общественность вернулась к главному вопросу — сохранению водоема. Согласно Генеральному плану, пойма Свияги рассматривается как зона приоритетного развития, где предполагается возведение 27 многоэтажных зданий высотой до 24 этажей. Депутат Максим Захаров отмечает, что статуса особо охраняемой природной территории у объекта до сих пор нет, а реализации масштабного строительного проекта фактически мешает только присутствие редких видов пернатых.

Позиция девелопера и опасения активистов

Представители компании-застройщика MN Group заверяют, что проект жилого комплекса не нарушит существующих границ озера. По их словам, дома появятся на заброшенном пустыре, а сам водоем станет центром современной рекреационной зоны с прогулочными дорожками. Однако экоактивисты, включая Владислава Бондаренко, настроены скептически. Они подчеркивают, что превращение дикого озера в благоустроенный «дворовый пруд» лишит его привлекательности для лебедей, цапель и уток. Кроме того, жители обеспокоены тем, что плотная застройка перекроет вид на природный ландшафт. Ранее активистам уже приходилось спасать озеро, когда при прокладке коммуникаций был засыпан питающий его ручей.

Официальный статус и примеры для подражания

В региональном министерстве природных ресурсов сообщили, что важный шаг уже сделан: Шолмовское озеро официально внесено в реестр водных объектов. Теперь на него распространяются нормы Водного кодекса РФ, что обязывает согласовывать любые действия по благоустройству или вырубке зеленых насаждений. Общественники предлагают ориентироваться на опыт создания экопарка «Черное озеро», где удалось сохранить биоразнообразие на большой площади, совмещая природоохранную деятельность с активным отдыхом горожан. Напомним, что водоем, возникший на месте котлована более 40 лет назад, стал ключевой точкой притяжения района, обеспечивающей прохладу и условия для жизни редкой фауны.