Долетались: Евросоюз заставил арабскую компанию прекратить рейсы в Россию

Авиаперевозчик Air Algerie начал массово аннулировать рейсы между Алжиром и российской столицей. Пассажиры получают уведомления об отменах в кратчайшие сроки, при этом билеты на ближайшие даты полностью исчезли из системы бронирования. Такие данные привел портал « ТурДом ».

Массовые отмены и отсутствие билетов

Национальный перевозчик Алжира Air Algerie столкнулся с серьезными сложностями в реализации полетной программы в Россию. Согласно данным портала «ТурДом», компания систематически отменяет вылеты в Москву, зачастую предупреждая клиентов всего за несколько суток или даже накануне отправления. На текущий момент при попытке забронировать перелет на официальном портале авиакомпании на апрель 2026 года доступные варианты отсутствуют. Несмотря на то что в сезонном графике аэропорта Шереметьево данные рейсы все еще значатся, фактически сообщение приостановлено. Тем, чьи планы были нарушены, перевозчик предлагает оперативный возврат денежных средств.

Возможные причины прекращения авиасообщения

На данный момент официальные представители Air Algerie не предоставили публичных объяснений относительно причин сбоя в расписании или сроков нормализации ситуации. Экспертное сообщество рассматривает две основные гипотезы происходящего. Первая связана с возможным давлением со стороны авиационных регуляторов Европейского союза, которые могут ограничивать использование европейского воздушного пространства для маршрутов, связанных с Россией. Вторая версия указывает на вероятное наличие задолженности авиакомпании перед российскими службами за аэронавигационное сопровождение на территории страны.