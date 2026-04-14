Помидорный «вандализм»: художник из Истры объяснил свою необычную работу с овощами

В Истре местный художник Александр Фадеев представил работу, которая заставила зрителей пересмотреть привычный городской пейзаж. Автор выложил на своей странице новое полотно под названием «Томаты, ночь, ультрамарин». Снимок картины мгновенно разлетелся по городским пабликам и вызвал живой интерес у публики, пишет REGIONS .

На холсте доминирует холодный ультрамариновый оттенок. Зритель видит типичный спальный район: тротуар, выложенный шахматной плиткой, тянется вдоль металлического ограждения и проезжей части. Вдалеке поднимаются высотки с окнами, где горят желтые и красные огоньки. Высокие фонари добавляют сцене ночного настроения.

Но главный сюрприз ждет на первом плане. Художник разместил здесь ярко-красные томаты. Один из них парит прямо в небе, подменяя собой Луну. Кисть не скрывает фактуры: мазки плотные, масляные, контраст между холодным фоном и сочным красным делает картину заметной издалека.

В своем стиле Фадеев смешивает реальное с абсурдным. На полотне узнаются машины, пешеходное ограждение и дорожный знак. Но томаты, разбросанные по тротуару и зависшие в воздухе, ломают привычную логику городского пейзажа.

Сам художник признается, что вдохновение рождается из личной истории. Точка отсчета — любовь к малой родине, Истре и Дедовску.

«Когда-то я был рожден в местном роддоме. Появилась идея сделать серию работ, связанных с темой возвращения к истокам, куда мне нравится приезжать, смотреть на тихие улочки», — поделился художник Александр Фадеев.

Таким образом, спелые помидоры на асфальте оказались не случайной прихотью, а художественным высказыванием о связи времен и места, где все начиналось.

