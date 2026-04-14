Школьница из Серпухова стала победителем всероссийского конкурса юных ветеринаров
Фото: [пресс-служба МВА имени К. И. Скрябина]
Школьница из Подмосковья Елизавета Елистратова победила на всероссийском конкурсе профессиональных навыков и мастерства VetSkills. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Девочка учится в 9 классе серпуховской школы современного образования. В конкурсе она была признана лучшей в номинации «Лучший будущий ветеринарный хирург».
В 2026 году за победу в конкурсе боролись 129 школьников из 111 учебных заведений семи регионов России. В финал прошли 30 человек.
Победа в конкурсе добавляет 10 баллов к результатам экзаменов при поступлении в профильные вузы.
