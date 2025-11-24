Колыванов хочет, чтобы Гусеву дали доработать в «Динамо» до конца сезона

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов в эфире «Матч Премьер» оценил перспективы Ролана Гусева на посту главного тренера бело-голубых.

Гусев назначен исполняющим обязанности после ухода Валерия Карпина. В воскресенье, 23 ноября, «Динамо» в первом матче под руководством нового тренера разгромило махачкалинских одноклубников со счетом 3:0.

Колыванов отметил, что Гусев работает в клубе уже второй сезон, знает «всю подоплеку, всю внутреннюю составляющую», а как второй тренер много общался с игроками. При этом экс-форвард «Динамо» признал, что в настоящий момент очень сложно оценить потенциал Гусева.

«Он один из думающих тренеров, он в футболе очень хорошо разбирается. Я бы дал шанс до конца сезона», — заключил Колыванов.

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин дал слово офицера, что Гусев продолжит работу, если бело-голубые выиграют четыре оставшиеся до зимней паузы матча. Динамовцам предстоит сыграть в Кубке России с «Зенитом», а в РПЛ — с «Ахматом» и «Спартаком».