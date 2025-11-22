Степашин назвал условие, при котором Гусев будет утвержден главным тренером «Динамо»

Член совета директоров футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин на встрече с командой назвал условие, при котором Ролан Гусев может быть утвержден главным тренером на постоянной основе.

Гусев назначен временно исполняющим обязанности после ухода Валерия Карпина. В конце прошлого сезона он уже провел несколько матчей во главе «Динамо» после отставки Марцела Лички.

«Если мы выиграем четыре матча, даю слово офицера — будем работать вместе. Вспомните, что вы футболисты, что вы мужики», — напутствовал команду Степашин.

«Динамо» провалило первый круг РПЛ и с 17 очками занимает только десятое место в турнирной таблице. До конца года бело-голубым осталось провести четыре матча, но календарь у «Динамо» непростой: 23 ноября — дома с одноклубниками из Махачкалы, 27 ноября — кубковый матч с «Зенитом», 30 ноября — выезд в Грозный к «Ахмату» Станислава Черчесова, 6 декабря — дерби со «Спартаком».

Ранее Сергей Степашин предостерег молодого футболиста «Динамо» Ульви Бабаева от перехода в «Спартак».