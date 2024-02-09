Команда девочек из Каширы впервые стала победителем областных соревнований по мини-футболу

Соревнования прошли 5 февраля в Щелково в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Участвовали восемь команд из разных общеобразовательных учреждений Московской области, однако лучшими стали девочки из школы-интерната г.о. Кашира.

Молодые спортсмены приехали в Щелково ряди состязаний из Долгопрудного, Красноармейска, Орехово-Зуева, Серпухова, Одинцово, Бронниц, Клина и, конечно, Каширы.

Каширяне уверено обошли всех подмосковных соперников: победу одержала команда юных спортсменок 13-14 лет из школы-интерната.

Администрация Каширы отметила, что юные таланты из местного учреждения уже неоднократно участвовали в спортивном проекте «Мини-футбол в школу». Восемь лет дети этого учреждения становились лучшими на муниципальных и зональных этапах, но так далеко зашли впервые.

Администрация г.о. Кашира поздравила юных участниц с завоеванием призового места.