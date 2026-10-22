Россия наряду с дизелем может начать экспорт удобрений в США
Эксперт Приходько: экспорт удобрений в США будут наращивать постепенно
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Для наращивания экспорта удобрений из России в США потребуется перераспределить отгрузки: сейчас за рубеж направляется около 69% всего производства, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. Ранее, 21 октября, президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом заявил, что Россия могла бы поставлять удобрения на американский рынок в больших количествах.
Оценить потенциальные объемы экспорта сложно, поскольку значительная часть российской продукции уже законтрактована зарубежными покупателями, отметил аналитик рынка акций УК «Альфа-Капитал» Денис Приходько. По его мнению, поставки будут наращивать постепенно, преимущественно за счет перераспределения экспортных потоков между зарубежными рынками, а не увеличения производства.
Россия остается одним из крупнейших мировых экспортеров минеральных удобрений, рассказал он. Основные покупатели — страны Азии и Латинской Америки, в том числе Бразилия, Индия и Китай. При этом диверсифицированная структура российского производства позволяет выпускать практически все основные виды удобрений для сельского хозяйства. Наибольшую долю занимают азотные удобрения: в 2025 году их выпуск достиг 28,9 млн т, или около 44% общего объема. Далее следуют фосфорные и сложные удобрения, а затем калийные, добавил эксперт.
Ранее стало известно, что экспорт дизеля поможет России нарастить общую добычу углеводородов.