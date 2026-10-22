Россия наряду с дизелем может начать экспорт удобрений в США

Эксперт Приходько: экспорт удобрений в США будут наращивать постепенно

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Для наращивания экспорта удобрений из России в США потребуется перераспределить отгрузки: сейчас за рубеж направляется около 69% всего производства, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. Ранее, 21 октября, президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом заявил, что Россия могла бы поставлять удобрения на американский рынок в больших количествах.

Оценить потенциальные объемы экспорта сложно, поскольку значительная часть российской продукции уже законтрактована зарубежными покупателями, отметил аналитик рынка акций УК «Альфа-Капитал» Денис Приходько. По его мнению, поставки будут наращивать постепенно, преимущественно за счет перераспределения экспортных потоков между зарубежными рынками, а не увеличения производства.

Россия остается одним из крупнейших мировых экспортеров минеральных удобрений, рассказал он. Основные покупатели — страны Азии и Латинской Америки, в том числе Бразилия, Индия и Китай. При этом диверсифицированная структура российского производства позволяет выпускать практически все основные виды удобрений для сельского хозяйства. Наибольшую долю занимают азотные удобрения: в 2025 году их выпуск достиг 28,9 млн т, или около 44% общего объема. Далее следуют фосфорные и сложные удобрения, а затем калийные, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что экспорт дизеля поможет России нарастить общую добычу углеводородов.

Читайте также

В Рязанской области расширяется сеть снятия наличных на кассе

В Рязанской области расширяется сеть снятия наличных на кассе

Россиянам объяснили, как подготовить деньги к зарубежной поездке

Россиянам объяснили, как подготовить деньги к зарубежной поездке

«Курорт меняет лицо». В Анапе вложат более 250 млрд рублей в строительство новых отелей и санаториев

«Курорт меняет лицо». В Анапе вложат более 250 млрд рублей в строительство новых отелей и санаториев

Минфин предложил поднять налог на вклады до 22%: эксперт объяснил, к чему это приведет

Минфин предложил поднять налог на вклады до 22%: эксперт объяснил, к чему это приведет

Вклады под угрозой? Финансовый консультант назвал способ сохранить деньги на фоне сбоя систем

Вклады под угрозой? Финансовый консультант назвал способ сохранить деньги на фоне сбоя систем

Цены на жилье бьют рекорды: экономист РАН призвал россиян «поумерить аппетиты»

Цены на жилье бьют рекорды: экономист РАН призвал россиян «поумерить аппетиты»

Кадровый голод России: на помощь приходят специалисты из Индии

Кадровый голод России: на помощь приходят специалисты из Индии

«Путина провалена»: к Новому году красная икра может подорожать в пять раз

«Путина провалена»: к Новому году красная икра может подорожать в пять раз

«43 986 против 19 256». Разрыв в пенсиях между регионами РФ достиг 25 тысяч рублей

«43 986 против 19 256». Разрыв в пенсиях между регионами РФ достиг 25 тысяч рублей

«Студентам не хватает на еду». Депутаты предложили увеличить стипендии студентов в два раза

«Студентам не хватает на еду». Депутаты предложили увеличить стипендии студентов в два раза

Налоговые льготы для пенсионеров: за что можно не платить до 1 декабря

Налоговые льготы для пенсионеров: за что можно не платить до 1 декабря

Дни креативной экономики впервые пройдут в Санкт-Петербурге

Дни креативной экономики впервые пройдут в Санкт-Петербурге

Добавьте mosregtoday.ru в избранное