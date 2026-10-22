Россия наряду с дизелем может начать экспорт удобрений в США

Для наращивания экспорта удобрений из России в США потребуется перераспределить отгрузки: сейчас за рубеж направляется около 69% всего производства, отмечают опрошенные « Известиями » эксперты. Ранее, 21 октября, президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом заявил, что Россия могла бы поставлять удобрения на американский рынок в больших количествах.

Оценить потенциальные объемы экспорта сложно, поскольку значительная часть российской продукции уже законтрактована зарубежными покупателями, отметил аналитик рынка акций УК «Альфа-Капитал» Денис Приходько. По его мнению, поставки будут наращивать постепенно, преимущественно за счет перераспределения экспортных потоков между зарубежными рынками, а не увеличения производства.

Россия остается одним из крупнейших мировых экспортеров минеральных удобрений, рассказал он. Основные покупатели — страны Азии и Латинской Америки, в том числе Бразилия, Индия и Китай. При этом диверсифицированная структура российского производства позволяет выпускать практически все основные виды удобрений для сельского хозяйства. Наибольшую долю занимают азотные удобрения: в 2025 году их выпуск достиг 28,9 млн т, или около 44% общего объема. Далее следуют фосфорные и сложные удобрения, а затем калийные, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что экспорт дизеля поможет России нарастить общую добычу углеводородов.