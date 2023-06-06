Команда Городского округа Пушкинский выиграла на турнире по футболу

В муниципалитете прошел уже девятый футбольный турнир, собравший сотни юных участников не только из Пушкино и Ивантеевки, но и из других уголков Подмосковья.

В общей сложности за победу боролись восемь команд. Это был настоящий спортивный праздник и для самих футболистов, и для болельщиков.

Победу одержала команда хозяев из Пушкино. За первое место ребят наградили кубком, который вручила им лично Ольга Кремлева — восьмикратная чемпионка России по женскому футболу. На втором месте тоже оказалась команда Городского округа Пушкинский — из Ивантеевки. Третье место заняли спортсмены из Красноармейска.

Кстати, турнир был посвящен тренеру Михаилу Сухареву. Это заметная фигура в истории футбола как в Городском округе Пушкинский, так и в Московской области и всей России. Многие его воспитанники выступали в рядах футбольного клуба ЦСКА, юношеской сборной России. Но сам тренер звездой себя не считает, и говорит, что ему доводилось общаться с настоящими спортивными легендами. Что касается массового спорта, ему в Подмосковье уделяют особое внимание.

«Мы выделили ряд принципов, на которых мы строим работу по привлечению жителей к массовому спорту. Первое — это доступность. Каждый человек должен понимать, где, как и когда он может заниматься спортом», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Финансовую поддержку играм оказало предприятие «Пластик Онлайн». Также участники получили подарки.