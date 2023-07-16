Команда из Химок взяла серебро на Первенстве Московской области по автокроссу

В очередном этапе Первенства Московской области по автокроссу состязались около полусотни пилотов. За призовые места спортсмены соперничали сразу в шести классах. Общекомандный зачет завершился для юных пилотов почетным вторым местом.

Напомним, прошли зрелищные состязания на трассе «Гонки на выживание» в Видном. Пилоты химкинской команды имени Евгения Родионова спортшколы по техническим видам спорта боролись за призовые места в классах Д3-Мини и Д3-250.

«В напряженной борьбе Семен Воронов занял высшую ступень пьедестала почета, финишировав первым в классе Д3-250», — рассказали в управлении физической культуры и спорта городского округа Химки.

В администрации округа также отметили гонщика Александра Абрамова. Он получил отдельную награду за проявленное мужество. Во время гонок случилось ЧП — массовое столкновение машин. Абрамов оперативно выбрался из своего багги и ринулся на помощь другим участникам гонок.

Отметим, что Первенство Московской области по автокроссу состоит из 12 этапов. По итогам каждой гонки определяют победителей, а затем составляется финальный рейтинг по итогу всех состязаний. А еще в завершение сезона спортсменам присваивают разряды.

Спортивной школе по техническим видам спорта в Химках уже пятнадцать лет. В учреждении действует множество секций, занятия ведут квалифицированные тренеры.