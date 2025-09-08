Команда из Павловского Посада стала участником торжественного гала-концерта фестиваля «Город танцует в парках»

Представители Павловского Посада вышли на сцену для участия в финальном гала-концерте третьего сезона фестиваля «Город танцует в парках».

Павлово-Посадский городской округ был представлен коллективом современного танца «Free Dance Crew» под началом Вячеслава Выставкина.

В течение всего летнего периода в Московской области проводились предварительные отборочные туры. 21 июня парк «Меленки» в Павловском Посаде стал эпицентром внимания для всех поклонников танца. Яркое и запоминающееся мероприятие, организованное под руководством Егора Дружинина, привлекло более 4 тысяч зрителей. Десять очень талантливых коллективов из Павлово-Посадского округа продемонстрировали свои номера, подарив публике массу положительных эмоций и впечатлений.

Коллектив современного танца под руководством Вячеслава Выставкина «Free Dance Crew» одержал победу, покорив не только сердца зрителей, но и строгое, объективное жюри.