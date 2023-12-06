Команда из Подмосковья примет участие в полуфинале и финале чемпионата по битве роботов

Команда Istok Robotics из подмосковного Фрязино примет участие в полуфинале и финале международного международного чемпионата по битве роботов.

Мероприятие пройдет пройдет в столице 16 декабря. В нем примут участие 16 команд из России, Турции, Индии и Китая. Зрителей ждут два шоу и познавательная программа.

Ранее, в сентябре и октябре, были проведены два отборочных этапа чемпионата, в которых приняли участие 58 команд из России, Китая, Турции, Индии и Казахстана.

Цель мероприятия — привлечь внимание к современным и перспективным технологиям, востребованным направлениям инженерных наук, стать двигателем робототехнического движения и сформировать у участников чемпионата потребность к получению новых знаний и компетенций.