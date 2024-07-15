Команда из Подмосковья завоевала «золото» на Всероссийских соревнованиях по хоккею на траве

Подмосковная сборная заняла первое место на Всероссийских соревнованиях по хоккею на траве «Юность России» среди девушек 13-16 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Команда региона в финале обыграла сборную Республики Татарстан. В ее состав вошли воспитанницы отделения хоккея на траве «СШОР по игровым видам спорта». В активе подмосковной сборной также оказались две индивидуальные награды. Полину Сирачтдинову признали лучшим вратарем турнира, Кристину Быкову — лучшим игроком. Отметим, что турнир был отбором на летнюю Спартакиаду учащихся России, ее финал пройдет в городе Крымск Краснодарского края в августе. Соревнования проходили в Казани в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.