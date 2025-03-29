Команда из подольского микрорайона победила в соревнованиях по стрельбе из винтовки

Команда из Дубровицы из Подольска одержала победу в соревнованиях по пулевой стрельбе, сообщила администрация городского округа.

Спортсмены завоевали первое место по стрельбе из пневматической винтовки. Турнир прошел в рамках IX комплексной спартакиады Подольска по месту жительства на базе спортивного клуба «Цезарь». Он собрал 14 команд из различных микрорайонов округа.

По итогам соревнований команда из Дубровицы набрала 202 балла и уверенно забрала золото. Второе место досталось команде из микрорайона Юбилейный — она набрала 156 баллов. Серебро забрали стрелки из Зеленовского, набравшие 155 баллов.

Следующие соревнования в рамках спартакиады пройдут 5 апреля. Они будут посвящены волейболу среди мужских команд.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с главой Подольска Григорием Артамоновым развитие города.