Андрей Воробьев обсудил с Григорием Артамоновым развитие Подольска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Подольска Григорием Артамоновым, в рамках которой обсудили планы по развитию городского округа.

Особое внимание в округе уделяется теплоснабжению. В 2024 году в округе капитально отремонтировали 17 км теплосетей и три котельные. В 2025-м планируется обновить еще более 23 км сетей и реконструировать два источника теплоснабжения: на улицах Ульяновых и Победы в Подольске. В 2026-м завершат модернизацию котельной на Заводской улице в Климовске.

«Очень важно провести работы до начала отопительного сезона. Программа теплоснабжения — на вашем персональном контроле. Необходимо разъяснять жителям, какие работы ведутся, в какие сроки закончатся, когда будет проведено благоустройство, потому что раскопанные траншеи, безусловно, доставляют людям неудобства», — подчеркнул губернатор.

Также обсудили обеспечение жителей качественной водой. В округе планируют построить комплекс сооружений водоподготовки Деснинского ВЗУ возле Армазово. Мощность объекта составит 46 тыс. кубометров в сутки.

Губернатор отметил важность работы по ликвидации подтоплений, возникающих на дорогах. Глава округа рассказал, что на базе водоканалов округа сформированы бригады, которые оперативно выезжают на такие участки и устраняют нарушения.

Воробьев напомнил, что сейчас ведется расширение автотрассы Дубровицы — б/о «Мечта». Здесь обустроят две полосы. Расширение дороги заметно улучшит ситуацию для жителей Дубровиц и микрорайона Кузнечики с точки зрения выезда на Калужское шоссе. Завершить капремонт планируется до июля.

Кроме того, в рамках встречи обсудили тему расселения аварийных домов. В Подольске готовится шесть проектов по комплексному развитию территории. Один из них — в Дубровицах — запустят уже в этом году. В 2024 году построили дом на Плещеевской улице в Подольске, куда переехали 94 семьи. Заключен договор на строительство дома на Банной улице, что позволит расселить 21 аварийный дом. В Южном строят еще два дома. Один из них введут в конце года.

Говоря о развитии образования, глава доложил, что в 2025 году сдадут пристройку на 500 мест к школе им. Забродина. Также начали строить школу на 1,1 тыс. мест в Красной Горке.

Развивается и здравоохранение. В Подольской ОКБ откроют реанимационное отделение в хирургическом корпусе № 2. Также отремонтируют инфекционный корпус ОСП № 5 в Климовске.

В рамках благоустройства стартовали работы на набережной Пахры и в центре Подольска. В этом году благоустроят парк «Дубрава», лесопарк «Березки», скверы Спасателей, Папирова и на Юбилейной улице, территории на площади Славы и возле памятника Подольским курсантам.

В завершение встречи губернатор поблагодарил главу и жителей Подольска за помощь участникам СВО и их семьям.

«В городском округе работают волонтеры, общественные организации, которые оказывают поддержку нашим бойцам, отправляют на передовую все, что необходимо. Хочу сказать спасибо вам и всем, кто вовлечен в эту важную работу — от маленьких детей до старшего поколения», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор обсудил развитие Орехово-Зуевского округа с его главой Русланом Заголовацким.