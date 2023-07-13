Команда из Солнечногорска отлично показала себя на межрегиональных военно-патриотических сборах

Ребята из Солнечногорска по результатам общекомандного зачета заняли второе место в межрегиональных сборах для представителей военно-патриотических объединений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

На протяжении четырех дней ребята участвовали в соревнованиях по различным военно-прикладным дисциплинам и смогли особенно отличиться в таких номинациях, как «Лучший спортсмен», «Лучший в лазертаге», «Лучший из отряда», «Лучший в первой помощи», «Лучший в ориентировании», «Лучшая бутылка», «Лучший метатель ножей» и «Разговор с героями».

«Наши ребята показали отличные результаты, став лучшими в восьми номинациях, и 2 место в общекомандном зачете — это достойная победа! Поздравляем и желаем дальнейших успехов», — прокомментировал замглавы администрации Николай Минаев.

Отмечается, что команду Солнечногорска представили воспитанники военно-патриотического объединения «Виктория», клуба «Салют», а также юнармейцы муниципалитета. Всего на сборы прибыло 12 команд со всей Московской области.