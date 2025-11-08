Команда юных футболистов «Витязь» из Подольска стала победителем ЮФЛ Центр-2

7 ноября в Подольске состоялось торжественное награждение команды юных футболистов «Витязь» за их выдающиеся достижения в Юношеской футбольной лиге Центр-2. Об этом сообщили представители администрации городского округа.

Заместитель главы округа Вадим Буров, глава оргкомитета ЮФЛ Центр Денис Шпилев и первый вице-президент Федерации футбола Московской области Александр Евстигнеев вручили юным спортсменам медали и кубок.

В этом сезоне команда «Витязь», состоящая из игроков 2009 года рождения, уверенно стартовала в ЮФЛ Центр-2 и стала победителем, после серебряной медали предыдущего года. Дмитрий Воронин, который продемонстрировал выдающуюся игру, был признан лучшим игроком сезона-2025 после того, как забил 30 голов в 18 матчах. Другие игроки команды также были отмечены: Рамазан Ахметзянов стал лучшим защитником, а Павел Яковлев – лучшим игроком октября.

На турнире Юношеской футбольной лиги 2025 года «Витязь» смог завоевать бронзовые медали, сражаясь с сильнейшими командами страны. Тренер «Витязя» Александр Гришин отметил, что медали – это важное достижение, однако настоящая цель заключается в развитии футбола в стране и вовлечении большего числа детей в этот вид спорта.

Капитан команды, 15-летний Кирилл Гелетюк, занимается футболом с пяти лет и учится в спортивном колледже, планируя сделать карьеру в спорте. Он поделился эмоциями от турнира и поблагодарил свою команду за совместные усилия. Награждение проходило на стадионе «Труд» в день матча Молодежной футбольной лиги, когда команда «Витязь-Подольск» сражалась с соперниками из Махачкалы. В скором времени юные футболисты вольются в состав старшей команды, продолжая свою карьеру в большом футболе.

