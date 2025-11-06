Вокальный ансамбль из Подольска получил Гран-при конкурса «Радуга талантов»

Вокальный ансамбль «Славяночка» из Дома культуры «Быково» из Подольска стал обладателем Гран-при на областном конкурсе современного творчества «Радуга талантов». Также он выступил на гала-концерте в День народного единства.

В Подмосковье областное мероприятие в парках в День народного единства посетили около 30 тыс. человек, сообщили до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В конкурсе «Радуга талантов» принимали участие 156 коллективов и свыше 1 тыс. человек из 27 муниципалитетов региона. В результате представители Подольска получили гран-при за номер «Богемская рапсодия» и диплом лауреата первой степени за песню «Молитва».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил всех с Днем народного единства.