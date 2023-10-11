Команда «Красный мельник» из Подмосковья поборется за выход в финал чемпионата «Битва роботов»

Команда «Красный мельник» из подмосковного Королева примет участие во втором отборочном этапе Международного чемпионата «Битва роботов», который пройдет уже на следующей неделе в Перми. Об этом сообщили в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Напоминаем, что в первом отборочном этапе робот Redhorn из города Фрязино одержал победу и пробился в полуфинал. Теперь сражаться за выход в следующий тур настала очередь «Красного мельника» из Королева.

Для того, чтобы создать 110-килограммового робота-спиннера, команде понадобились болгарка, дрель и сварочный аппарат. Конструкция будет передвигаться на двух колесах со скоростью 11 км/ч и атаковать противников быстрым вращающимся молотом. При этом сила удара робота равна одной тонне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил корпус Физтех-колледжа в Долгопрудном, где ранее провели капитальный ремонт.