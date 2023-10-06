Андрей Воробьев проверил корпус Физтех-колледжа, где провели капремонт

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил корпус Физтех-колледжа в Долгопрудном. Ранее в учреждении провели капремонт. В рамках рабочего визита глава региона также пообщался с преподавателями и учащимися.

Воробьев рассказал, что сейчас число студентов колледжа составляет 1250 человек. Около половины из них обучаются на IT-специалистов. Всего колледж предлагает шестнадцать направлений обучения. Конкурс в учреждении составляет шесть человек на место. Профессию студенты осваивают за три года, специальность – за четыре.

«Восемьдесят процентов студентов после окончания колледжа практически сразу находят работу, из них большая часть идет трудиться по специальности, в компании стратегических партнеров», - отметил губернатор.

По его словам, многие предприятия сотрудничают с колледжами региона в части подготовки будущих кадров. К примеру, Физтех-колледж сотрудничает с Федеральной налоговой службой и оборонными предприятиями.

Фото: [ Антон Чернов ]

Здание корпуса, где провели ремонтные работы, было построено в 1963 году. Этот капремонт стал здесь первым. Он стартовал первого февраля, а первого сентября корпус уже был готов к приему учащихся. В здании обновили фасад, внутренние помещения, инженерные коммуникации.

«Сейчас очень большая потребность в рабочих руках на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Студенты уходят туда на производственную практику и дальше остаются», - рассказал директор колледжа Алексей Летуновский.

В этом году в колледже была создана лаборатория интеллектуальных систем и структурного анализа данных, которая позволяет готовить специалистов Data Science. Учащиеся рассказали губернатору, что в ходе обучения разбирают реальные кейсы. Также в колледже разработали и внедрили профессиональный модуль «Машинное обучение и повышение эффективности бизнеса».

Фото: [ Антон Чернов ]

«Сотрудничество заключается в том, что когда у компании возникают какие-то насущные вопросы или нужны прорывы в каких-то сферах, ребята могут попробовать эти узелки развязать, предложить какие-то решения», - рассказал Воробьев.

Ранее глава региона вручил награды лучшим педагогам Подмосковья.