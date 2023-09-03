Команда «Легенд футбола» обыграла любителей в матче проекта «Выходи во двор» в Балашихе

Двенадцатая игра летнего сезона проекта «Выходи во двор» завершилась победой «Легенд футбола» в Балашихе. Профессионалы обыграли любителей со счетом 8:5. Об этом рассказали в региональном Министерстве физической культуры и спорта.

«В День города в Балашихе прошли самые яркие спортивные события, объединенные в одну праздничную программу. Финальный этап Кубка Губернатора Московской области и матч Легенд футбола России с любительской сборной жителей округа собрали большое количество гостей — более 10 тыс. участников и зрителей посетили спортивный праздник», — отметил глава ведомства Дмитрий Абаренов.

Напомним, что накануне жители Балашихи отмечали День города, городской округ стал эпицентром главных спортивных событий региона. Одним из центральных мероприятий спортивной программы стал матч Легенд футбола с любительской сборной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что семь с половиной тысяч тонн канцелярии отправили из Подмосковья в новые регионы в рамках акции «Доброе дело».