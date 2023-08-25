Воробьев: 7,5 тонн канцелярии отправили из Подмосковья в новые регионы в рамках акции «Доброе дело»

Семь с половиной тонн канцелярии — тетради, портфели, линейки, ручки, карандаши — отправили из Подмосковья в новые регионы России в преддверии 1 сентября в рамках акции «Доброе дело», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Помощь отсортировали и упаковали волонтеры на центральном распределительном складе в Балашихе. Туда она поступила из пунктов сбора, которые есть во всех муниципалитетах Подмосковья, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Помимо школьных принадлежностей жители региона собрали также средства личной гигиены, продукты питания и художественную литературу. Книги были собраны во время Всероссийской акции «Книга другу», запущенной российским движением детей и молодежи «Движение первых».

«Подготовка к школе всегда требует много сил и расходов, поэтому мы стараемся подключаться и помогать семьям, которым нужна поддержка. <…> Помимо школьных принадлежностей отправили продукты, воду и средства гигиены для жителей Донбасса и бойцов на передовой. В общей сложности в фуру загрузили двадцать тонн», — рассказал губернатор.

Андрей Воробьев напомнил, что в Московской области для семей с детьми-школьниками действует ряд мер поддержки, в том числе предусмотрены выплаты на школьную форму для многодетных, а первоклассникам традиционно дарят рюкзаки. Губернатор подчеркнул, что для региона особенно важно то, чтобы в новых субъектах России дети тоже пошли в школу с хорошим настроением.

Когда груз прибудет в Донбасс, волонтеры сформируют из него наборы, которые распределят по учебным заведениям, в том числе Донецка, Новоазовска и Тельманово.

Тематический сбор к началу учебного года Московской область проводит уже во второй раз. В прошлом году для учеников Донбасса сформировали свыше семи тысяч наборов со школьными принадлежностями, кроме того, «Мособлгаз» отправлял детям рюкзаки с канцтоварами, а в текущем году сотрудники компании собрали более двухсот наборов из прописей и рабочих тетрадей для первоклашек Новоазовского района.

Фото: [ Александра Степанова ]

Сортировкой и упаковкой груза на складе в Балашихе занимались около тридцати волонтеров Подмосковья, рассказал, в свою очередь, доброволец Никита Буслаев. Он напомнил, что на территории региона есть стационарные пункты сбора помощи, которые работают на постоянной основе. Найти их адреса можно по ссылке.

Сейчас в Подмосковье работают свыше восьмидесяти пунктов сбора гуманитарной помощи, куда можно привезти различные товары для проживающих в новых регионах и военнослужащих. Как отметил Андрей Воробьев, с апреля прошлого года жители Московской области собрали свыше 4,8 тысячи тонн гуманитарной помощи.

Фото: [ Александра Степанова ]

Также жители Московской области могут стать волонтерами. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте volontermo.ru или написать на почту info@volontermo.ru.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев передал бойцам Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского около двадцати автомобилей высокой проходимости.