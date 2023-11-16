Команда по армспорту из Истры выиграла чемпионат Московской области

Второе место досталось коллективу «Лотошинские медведи» (городской округ Лотошино), на третьем третье — объединенная сборная Мытищ и Королева. Всего в соревновании, прошедшем в Истре, приняли участие свыше 120 спортсменов из 17 городских округов. Как отмечает пресс-служба регионального Минспорта, по итогам турнира будет сформирована сборная области для выступления на чемпионате России 2024 года.